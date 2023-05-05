Германия отменила еще один турнир из-за российских спортсменов

В Германии отменили еще один турнир по фехтованию в знак протеста против допуска к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

В Бонне не состоится этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин. Соревнования должны были пройти с 10 по 12 ноября 2023 года.

Ранее Германия отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. После еще несколько европейских стран объявили о решении не проводить турниры по той же причине.