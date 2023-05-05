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Германия отменила еще один турнир из-за российских спортсменов

В Германии отменили еще один турнир по фехтованию в знак протеста против допуска к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Германия отменила еще один турнир из-за российских спортсменов
© globallookpress.com

В Бонне не состоится этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин. Соревнования должны были пройти с 10 по 12 ноября 2023 года.

Ранее Германия отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. После еще несколько европейских стран объявили о решении не проводить турниры по той же причине.

Германия выступила против возвращения россиян на международные турниры

10 марта стало известно, что Международная федерация фехтования решила вновь допустить российских и белорусских спортсменов к турнирам. Отмечалось, что возвращение сборных на старты в нейтральном статусе состоится не раньше середины апреля. Однако процесс затянулся из-за нюансов рекомендаций Международного олимпийского комитета, и спортсмены до сих пор не могут участвовать в соревнованиях.

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