Российских гольфистов допустили до турниров

Руководство Международной федерации гольфа (IGF) разрешило допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом пишет РИА «Новости».

В пресс-службе пояснили, что спортсмены из России и Белоруссии будут допущены на турниры только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

В IGF уточнили, что во время соревнований запрещаются флаги, гимны, цвета или другие любые символы, связанные с Россией и Белоруссией.

К турнирам, подчеркнули в пресс-службе, не будут допущены спортсмены, поддерживающие спецоперацию, или же связанные с российскими или белорусскими военными структурами и органами безопасности.