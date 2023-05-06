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Российских гольфистов допустили до турниров

Руководство Международной федерации гольфа (IGF) разрешило допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом пишет РИА «Новости».

Российских гольфистов допустили до турниров
© globallookpress.com

В пресс-службе пояснили, что спортсмены из России и Белоруссии будут допущены на турниры только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

В IGF уточнили, что во время соревнований запрещаются флаги, гимны, цвета или другие любые символы, связанные с Россией и Белоруссией.

К турнирам, подчеркнули в пресс-службе, не будут допущены спортсмены, поддерживающие спецоперацию, или же связанные с российскими или белорусскими военными структурами и органами безопасности.

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Кроме того, гольфисты должны будут соответствовать антидопинговым правилам.

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