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Глава МОК сделал заявление о возвращении россиян на международные турниры

МОК работает над тем, чтобы помочь спортсменам России и Белоруссии вернуться к международным соревнованиям. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает агентство Синьхуа.

Глава МОК сделал заявление о возвращении россиян на международные турниры
© globallookpress.com

«Сейчас мы предпринимаем все усилия для выполнения данной миссии по возвращению спортсменов с российскими или белорусскими паспортами на международные соревнования», - сказал Бах.

Функционер отметил, что МОК «находится в тесном сотрудничестве с международными федерациями» и обменивается с ними мнениями.

По его словам, миссия может быть выполнена при обозначенных условиях, и спортсмены из двух стран будут соревноваться в нейтральном статусе.

«Чтобы мы могли действительно объединить весь мир на Олимпиаде в Париже», - добавил Бах.

Бах признал, что существует риск политизации олимпийского движения. Но он подчеркнул, что «бойкот любой страны накажет только их собственных спортсменов» и лишит людей возможности гордиться своими спортсменами.

По его словам, позиция МОК тверда: решения по спортсменам будут приниматься ответственными спортивными организациями, а не правительствами стран.

Ранее министр спорта Польши заявил, что намерен сформировать коалицию, чтобы не допустить участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года.

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