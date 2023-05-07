Лидеры сборной России по художественной гимнастике пропустят открытый чемпионат Белоруссии
Лидеры сборной России по художественной гимнастике не выступят на открытом чемпионате Белоруссии, который пройдет с 18 по 20 мая. Об этом в воскресенье журналистам сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.
"На открытый чемпионат Белоруссии у нас очень много [участников] в групповых упражнениях едет, - сказала Винер. - Еще до конца не пригласили регионы - мы разместили приглашение на сайте федерации. Кто хочет, тот и может участвовать. Лидеры поедут в Красноярск, где будет следующий этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике".
Российские и белорусские гимнасты с прошлого года лишены возможности выступать на международных соревнованиях в связи с событиями на Украине.