Лидеры сборной России по художественной гимнастике пропустят открытый чемпионат Белоруссии

"На открытый чемпионат Белоруссии у нас очень много [участников] в групповых упражнениях едет, - сказала Винер. - Еще до конца не пригласили регионы - мы разместили приглашение на сайте федерации. Кто хочет, тот и может участвовать. Лидеры поедут в Красноярск, где будет следующий этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике".