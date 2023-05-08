И это не просто спонтанное экстравагантное заявление. Брижит Бардо, одна из наиболее популярных, если не популярнейшая актриса в истории мирового кино, приводит ряд убедительных доводов, заставляющих всерьез прислушаться к ее призыву. Об этом сообщает известная французская спортивная газета "Экип".

Бардо 88 лет. Долгие годы она возглавляет свой Фонд зашиты животных. Но в данном случае Брижит Бардо начала с совсем иного.

"Первое, что должен сделать Париж, это отказаться от Олимпийских игр, - заявила икона кинематографа. - Это же дополнительное сумасшествие, которое происходит в наиболее критический момент в обезображенном Париже. Когда на нас обрушился бездонный долг. Когда развязанное насилие не контролируется. Когда драматические события, произошедшие на Стад де Франс, так и не нашли своего разрешения".

Здесь актриса имеет в виду побоище, возникшее на подступах к стадиону, где в финале Лиги чемпионов встречались мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

Далее последовало еще более суровое: "Если кто-то хочет испортить воздух (эвфемизм, к которому прибегнул автор предлагаемого материала, чтобы заменить исключительно грубое слово - прим. "РГ") выше своего зада, то рискуешь попасть в непреодолимые завалы".

Заявление для Брижит Бардо исключительно резкое. Она обычно избегала высказываться на политические, социальные темы, ограничивая себя заботой о необходимости защиты животных.

И, конечно, не могла руководитель Фонда обойти и эту тему: "Животные и конкретно лошади, станут первыми жертвами этого неустанного желания показать себя".

Тут звезда, бесспорно, имеет в виду случившееся на Играх-2020. Тогда тренер немецкой команды на глазах публики, что есть силы лупил коня по кличке Сейнт Бой.