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Глава USADA выступил с заявлением по делу о первом обвинённом по закону Родченкова

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал дело американского врача Эрик Лиры, которая стала первой в истории, кто будет осуждён по закону Родченкова.

«Сегодняшнее заявление Эрик Лиры о признании вины является убедительным свидетельством силы Антидопингового закона для привлечения к ответственности тех, кто сговаривается против правил, чтобы ограбить чистых спортсменов и обмануть спорт. Это знаковое событие. Без этого закона Лира, которая выдавала себя за врача для спортсменов, вероятно, избежала бы наказания за распространение опасных препаратов, улучшающих спортивные результаты.

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Мы невероятно благодарны прокуратуре США Южного округа Нью-Йорка и ФБР за их готовность расследовать и преследовать в судебном порядке это дело», — приводит заявление Тайгарта MMA Underground.

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