«Сегодняшнее заявление Эрик Лиры о признании вины является убедительным свидетельством силы Антидопингового закона для привлечения к ответственности тех, кто сговаривается против правил, чтобы ограбить чистых спортсменов и обмануть спорт. Это знаковое событие. Без этого закона Лира, которая выдавала себя за врача для спортсменов, вероятно, избежала бы наказания за распространение опасных препаратов, улучшающих спортивные результаты.