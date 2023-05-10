WADA наказало 195 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 195 российских атлетов, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. Об этом в среду сообщает пресс-служба WADA.

В стадии расследования находятся 188 дел. Еще 77 спортсменам предъявлены обвинения.

LIMS - Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.