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На чемпионате мира по дзюдо болельщиков из России удалили с трибун из-за георгиевских лент

Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе попросили покинуть арену российских болельщиков, которые пришли на соревнования с георгиевскими лентами на одежде. Об этом в среду порталу Inside the Games сообщил представитель Международной федерации дзюдо (IJF).

На ЧМ по дзюдо болельщиков из России удалили с трибун из-за георгиевских лент
© ТАСС

"Организаторы попросили убрать предметы (георгиевские ленты - прим. ТАСС), однако они отказались это сделать, - рассказал представитель IJF. - Поэтому их попросили покинуть арену, они не смогут больше посещать соревнования".

Чемпионат мира проходит в Дохе с 7 по 14 мая. 29 апреля IJF допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

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