На ЧМ по дзюдо болельщиков из России удалили с трибун из-за георгиевских лент

Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе попросили покинуть арену российских болельщиков, которые пришли на соревнования с георгиевскими лентами на одежде. Об этом в среду порталу Inside the Games сообщил представитель Международной федерации дзюдо (IJF).