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Российских болельщиков удалили с соревнований на ЧМ по дзюдо из-за георгиевских лент

Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе обратились к российским болельщикам с просьбой покинуть арену. Причиной стало то, что на их одежде была георгиевская лента. Об этом пишет портал Inside the Games.

На ЧМ по дзюдо болельщиков из России удалили с трибун из-за георгиевских лент
© ТАСС

Отмечается, что сначала трех россиян попросили убрать атрибут, но те отказались. В ответ на это болельщиков попросили покинуть арену. Теперь они больше не смогут посещать соревнования.

Инцидент произошел после того, как федерация разрешила российским и белорусским дзюдоистам выступать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов на чемпионатах мира.

Всего до соревнований были допущены 17 российских дзюдоистов. Для этого была проведена проверка биографических данных, чтобы убедиться в отсутствии общественной поддержки СВО.

Ранее министр спорта Украины Вадим Гутцаит заявил, что 14 спортсменов имеют отношение к ВС РФ и обвинил федерацию в «беспрецедентном пренебрежении Олимпийской хартией». На это генеральный директор федерации Влад Маринеску опроверг обвинения, настаивая на том, что независимые расследования показали, что все российские спортсмены работали в Федеральном тренировочном центре.

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