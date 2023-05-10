На ЧМ по дзюдо болельщиков из России удалили с трибун из-за георгиевских лент

Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе обратились к российским болельщикам с просьбой покинуть арену. Причиной стало то, что на их одежде была георгиевская лента. Об этом пишет портал Inside the Games.

Отмечается, что сначала трех россиян попросили убрать атрибут, но те отказались. В ответ на это болельщиков попросили покинуть арену. Теперь они больше не смогут посещать соревнования.

Инцидент произошел после того, как федерация разрешила российским и белорусским дзюдоистам выступать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов на чемпионатах мира.

Всего до соревнований были допущены 17 российских дзюдоистов. Для этого была проведена проверка биографических данных, чтобы убедиться в отсутствии общественной поддержки СВО.