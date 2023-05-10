Воры похитили золотую медаль Олимпиады-1980 у итальянской чемпионки

Золотую медаль Олимпиады 1980 года, которая проходила в Москве, украли из дома итальянской прыгуньи в высоту Сары Симеони. Об этом в среду сообщает агентство ANSA.

Сообщается, что воры проникли в дом Симеони и украли ряд медалей, кубков и других трофеев. Олимпийская чемпионка обнаружила пропажу по возвращении домой после участия в гастрономическом фестивале. Сообщается, что кража стала тяжелым ударом для Симеони.