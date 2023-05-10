Воры похитили золотую медаль Олимпиады-1980 у итальянской чемпионки

Золотую медаль Олимпиады 1980 года, которая проходила в Москве, украли из дома итальянской прыгуньи в высоту Сары Симеони. Об этом в среду сообщает агентство ANSA.
Сообщается, что воры проникли в дом Симеони и украли ряд медалей, кубков и других трофеев. Олимпийская чемпионка обнаружила пропажу по возвращении домой после участия в гастрономическом фестивале. Сообщается, что кража стала тяжелым ударом для Симеони.
Симеони является олимпийской чемпионкой, дважды спортсменка выигрывала серебряные медали Игр. Итальянка победила на чемпионате Европы 1978 года. В 1978 году спортсменка установила мировой рекорд, взяв высоту 2,01 метра. Достижение продержалось до 1982 года, когда представительница ФРГ Ульрике Мейфарт прыгнула на 2,02 метра. Нынешний мировой рекорд в прыжках в высоту (2,09 метра) принадлежит представительнице Болгарии Стефке Костадиновой и был установлен в 1987 году.