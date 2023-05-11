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Журова призвала Россию не торопиться выходить из ВАДА

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала тот факт, что РУСАДА до сих пор не восстановлена в полноценных правах члена ВАДА.

Журова призвала Россию не торопиться выходить из ВАДА
© ТАСС

«Если Россия покинет ВАДА, то нам автоматом придётся покинуть все соревнования. А российские спортсмены собираются участвовать в международных соревнованиях, а наша страна в будущем будет проводить такие старты.

РУСАДА не признают, но мы не выходим из ВАДА, соответственно, российские атлеты соблюдают антидопинговые правила. По ним живут и соблюдают их. Просто сейчас к нам придираются. Это всё вопрос времени — скоро всё нормализуется, и мы сразу будем всему соответствовать.

Выходить из ВАДА можно, но давайте не торопиться с подобным», — приводит слова Журовой Vprognoze.

Накануне, 10 мая, стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) по-прежнему признаёт Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

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