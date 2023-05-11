Олимпийских чемпионок по фехтованию не допустили на соревнования

Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую , Яну Егорян и Софию Позднякову . Об этом ТАСС в четверг заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов .

"FIE прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты, - знакомых миру фамилий в нем нет, - сказал Мамедов. - Нет Поздняковой, Великой, Егорян, [Елены] Никитиной, [Камиля] Ибрагимова, [Вениамина] Решетникова и многих других перспективных сильных ребят".