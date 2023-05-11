На экономическом форуме в Петербурге пройдут мероприятия по 16 видам спорта

Спортивно-зрелищная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объединит мероприятия по 16 видам спорта. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Росконгресса.

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ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.

В первый день форума состоится забег по центру города. В ходе ПМЭФ пройдет международный турнир по дзюдо среди клубов "Вызов Явары", также представители политики и бизнеса вместе со спортсменами смогут сыграть в гала-матчах и турнирах на Кубок Росконгресса по хоккею, футболу, баскетболу, гольфу, шахматам, теннису. На форуме впервые организуют одновременный сеанс игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта, участники сыграют с чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу Сергеем Карякиным. В спортивную программу форума вернутся соревнования по сквошу, впервые будет проведен турнир по бадминтону.

Корпоративные команды примут участие в этапе бизнес-регаты "Ведомости", который станет частью спортивно-музыкально-гастрономического фестиваля "Паруса Кронштадта". Также можно будет принять участие в заплыве "SUP-завтрак" на сапбордах по каналам Санкт-Петербурга. В ходе спортивной программы форума пройдет турнир по конному спорту в новом шоу-формате - первую часть дистанции спортсмен будет преодолевать на лошади, вторую - за рулем автомобиля.