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Российских тяжелоатлетов допустили до международных соревнований в нейтральном статусе

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба IWF.

Российских тяжелоатлетов допустили до соревнований
© ТАСС

"После сегодняшнего онлайн-заседания исполнительного комитета IWF приняла решение одобрить и применить рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС) для международных федераций и международных организаторов спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Эти условия касаются квалификационных критериев, которых должны придерживаться спортсмены с российским или белорусским паспортом для участия в соревнованиях IWF, а также соблюдения их статуса строгого нейтралитета во время участия в этих мероприятиях", - говорится в заявлении.

Российские и белорусские штангисты из-за санкций, наложенных в начале марта 2022 года, вынуждены были пропустить чемпионат Европы.

"IWF хотела бы подчеркнуть, что это решение [о допуске], также решительно поддержанное комиссией спортсменов IWF, представляет собой наилучший возможный баланс между сохранением неизменной позиции IWF в отношении солидарности с Украиной и необходимостью сохранения в максимально возможной степени возможности для всех индивидуальных нейтральных спортсменов заниматься спортом независимо от их национальности", - говорится в заявлении пресс-службы.

28 марта исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

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