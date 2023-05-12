Российских тяжелоатлетов допустили до соревнований

"После сегодняшнего онлайн-заседания исполнительного комитета IWF приняла решение одобрить и применить рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС) для международных федераций и международных организаторов спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Эти условия касаются квалификационных критериев, которых должны придерживаться спортсмены с российским или белорусским паспортом для участия в соревнованиях IWF, а также соблюдения их статуса строгого нейтралитета во время участия в этих мероприятиях", - говорится в заявлении.