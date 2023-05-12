Российских тяжелоатлетов допустили до соревнований

Российских тяжелоатлетов допустили до международных соревнований в нейтральном статусе
Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба IWF.
"После сегодняшнего онлайн-заседания исполнительного комитета IWF приняла решение одобрить и применить рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС) для международных федераций и международных организаторов спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Эти условия касаются квалификационных критериев, которых должны придерживаться спортсмены с российским или белорусским паспортом для участия в соревнованиях IWF, а также соблюдения их статуса строгого нейтралитета во время участия в этих мероприятиях", - говорится в заявлении.
Российские и белорусские штангисты из-за санкций, наложенных в начале марта 2022 года, вынуждены были пропустить чемпионат Европы.
"IWF хотела бы подчеркнуть, что это решение [о допуске], также решительно поддержанное комиссией спортсменов IWF, представляет собой наилучший возможный баланс между сохранением неизменной позиции IWF в отношении солидарности с Украиной и необходимостью сохранения в максимально возможной степени возможности для всех индивидуальных нейтральных спортсменов заниматься спортом независимо от их национальности", - говорится в заявлении пресс-службы.
28 марта исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.