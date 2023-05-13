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Синхронистка Субботина призналась, что ее раздражают комплименты о внешности

Спортсменка сделала откровенное заявление.

Субботина призналась, что ее раздражают комплименты о внешности
© Соцсети

Российская синхронистка Варвара Субботина обижается, когда ей делают комплименты о внешности.

По словам чемпионки мира, ей бы хотелось, чтоб люди чаще обращали внимание на ее спортивные достижения.

«Пока происходит наоборот, но с этим уже свыклась. Сейчас заметно сбавила активность в социальных сетях. И устала, и надоел негатив, который часто выплескивают подписчики. Хотя соглашусь: сегодня социальные сети – неотъемлемая часть нашей жизни», – добавила синхронистка.

Субботиной 22 года. Она является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

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