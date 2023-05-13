Субботина призналась, что ее раздражают комплименты о внешности

«Пока происходит наоборот, но с этим уже свыклась. Сейчас заметно сбавила активность в социальных сетях. И устала, и надоел негатив, который часто выплескивают подписчики. Хотя соглашусь: сегодня социальные сети – неотъемлемая часть нашей жизни», – добавила синхронистка.