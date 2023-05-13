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Путин поздравил дзюдоиста Армана Адамяна с победой на чемпионате мира

Президент РФ Владимир Путин поздравил дзюдоиста Армана Адамяна с победой на чемпионате мира в Дохе. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин поздравил дзюдоиста Армана Адамяна с победой на чемпионате мира
©  Пресс-служба Международной федерации дзюдо

«От души поздравляю Вас с триумфом», - сказано в обращении.

Глава государства отметил, что на чемпионате мира в Катаре Адамян продемонстрировал лидерство, характер и волю. Спортсмен «вписал яркую страницу в победную летопись отечественной школы дзюдо».

Путин пожелал дзюдоисту новых достижений.

Россиянин Арман Адамян победил в весовой категории до 100 кг на чемпионате мира по дзюдо, проходящем в Дохе. В финале Адамян победил олимпийского чемпиона Лукаша Крпалека из Чехии.

В начале мая Международная федерация дзюдо разрешила россиянам участвовать в чемпионате мира - 2023 в Дохе в нейтральном статусе. Соревнования проходят с 7 по 14 мая.

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