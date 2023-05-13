Путин поздравил дзюдоиста Армана Адамяна с победой на чемпионате мира
Президент РФ Владимир Путин поздравил дзюдоиста Армана Адамяна с победой на чемпионате мира в Дохе. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«От души поздравляю Вас с триумфом», - сказано в обращении.
Глава государства отметил, что на чемпионате мира в Катаре Адамян продемонстрировал лидерство, характер и волю. Спортсмен «вписал яркую страницу в победную летопись отечественной школы дзюдо».
Путин пожелал дзюдоисту новых достижений.
Россиянин Арман Адамян победил в весовой категории до 100 кг на чемпионате мира по дзюдо, проходящем в Дохе. В финале Адамян победил олимпийского чемпиона Лукаша Крпалека из Чехии.
В начале мая Международная федерация дзюдо разрешила россиянам участвовать в чемпионате мира - 2023 в Дохе в нейтральном статусе. Соревнования проходят с 7 по 14 мая.