Велогонщик Власов сошёл с «Джиро д'Италия» по ходу десятого этапа

Российский велогонщик Александр Власов, выступающий за команду BORA – hansgrohe, сошёл с дистанции по ходу десятого этапа гонки «Джиро д`Италия». Спортсмен рано отстал от пелотона и через некоторое время принял решение о прекращении борьбы. Bora — hansgrohe сообщила, что у велогонщика проблемы со здоровьем.