Россиянка Пракатень перейдет в сборную Узбекистана

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) одобрила смену спортивного гражданства серебряным призером Олимпиады в Токио Анной Пракатень, ранее выступавшей за Россию. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе World Rowing.

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В апреле президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин заявил, что 30-летняя Пракатень и 26-летний Николай Пименов приняли решение выступать за сборные Узбекистана и Сербии соответственно. "Эти два спортсмена действительно подали заявки на изменение гражданства, которые были одобрены в соответствии с пунктом 12 правил World Rowing", - сообщили в пресс-службе.

Согласно правилам, гребцы, которые являются гражданами двух или более стран, или которые меняют гражданство или приобретают дополнительное гражданство, могут представлять любую страну по своему выбору. Однако после того, как гребцы представляли одну страну на чемпионате мира, Европы, Олимпийских или Паралимпийских играх, они не могут представлять другую страну, если у них не было паспорта этой страны минимум за 24 месяца до даты, на которую они соревнуются за эту страну. Также спортсмены могут в течение одного календарного года выступать только за одну страну. Исполком World Rowing может делать исключения после предварительной консультации с соответствующими федерациями.

"Если эти два спортсмена будут соответствовать указанным критериям, то им будет разрешено представлять Узбекистан и Сербию на чемпионате мира в сентябре", - добавил представитель World Rowing.

Последний раз Пракатень выступала в составе российской команды в конце июля 2021 года на Олимпийских играх в Токио, когда выиграла серебро в одиночке. Пименов последний раз представлял Россию в середине мая 2021 года на предолимпийской регате.