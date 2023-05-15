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Российский пловец Александр Жигалов дисквалифицирован на два года за допинг

Российский пловец Александр Жигалов дисквалифицирован на два года за допинг.

Пловец Жигалов дисквалифицирован за употребление запрещенных веществ
© Sports.ru

Об этом сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Спортсмена обвинили в нарушении п. 4.1 (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров) и п. 4.2 (использование или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного метода) Общероссийских антидопинговых правил.

Дисквалификация действует с 16 февраля 2023 года – с зачетом отбытого срока временного отстранения.

Жигалову 21 год. В 2022-м он становился бронзовым призером чемпионата России на дистанции 200 м брассом.

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