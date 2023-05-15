Пловец Жигалов дисквалифицирован за употребление запрещенных веществ

Российский пловец Александр Жигалов дисквалифицирован на два года за допинг.

© Sports.ru

Об этом сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Спортсмена обвинили в нарушении п. 4.1 (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров) и п. 4.2 (использование или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного метода) Общероссийских антидопинговых правил.

Дисквалификация действует с 16 февраля 2023 года – с зачетом отбытого срока временного отстранения.