Пловец Жигалов дисквалифицирован за употребление запрещенных веществ

Российский пловец Александр Жигалов дисквалифицирован на два года за допинг
Российский пловец Александр Жигалов дисквалифицирован на два года за допинг.
Об этом сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Спортсмена обвинили в нарушении п. 4.1 (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров) и п. 4.2 (использование или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного метода) Общероссийских антидопинговых правил.
Дисквалификация действует с 16 февраля 2023 года – с зачетом отбытого срока временного отстранения.
Жигалову 21 год. В 2022-м он становился бронзовым призером чемпионата России на дистанции 200 м брассом.
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