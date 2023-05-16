Нижегородские спортсмены выступят на Кубке мира по футзалу в Бразилии

«Хочется пожелать удачи нашим ребятам на этих международных соревнованиях! Футзал в Нижегородской области очень активно развивается. При этом проводится системная работа, направленная на подготовку своих сильных спортсменов. Приятно, что нижегородцы в Бразилии выступят под славным именем – «Торпедо»! Традиции и богатая история обязательно помогут!» – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В группе С нижегородцы сыграют против испанской Palma Futsal (16 мая), аргентинское Pacífico (18 мая), бразильский Criciúma Futsal (19 мая) и Alma Futsal из Японии (20 мая). Все игры можно будет посмотреть на телеканале МАТЧ. В стадию плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы и две лучших третьих в общем зачете.