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Нижегородские спортсмены выступят на Кубке мира по футзалу в Бразилии

Турнир стартует сегодня в штате Парана. Молодежная мужская команда Нижегородской области выступит под флагом России под названием TORPEDO Sub21.

Нижегородские спортсмены выступят на Кубке мира по футзалу в Бразилии
© Соцсети

«Хочется пожелать удачи нашим ребятам на этих международных соревнованиях! Футзал в Нижегородской области очень активно развивается. При этом проводится системная работа, направленная на подготовку своих сильных спортсменов. Приятно, что нижегородцы в Бразилии выступят под славным именем – «Торпедо»! Традиции и богатая история обязательно помогут!» – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В группе С нижегородцы сыграют против испанской Palma Futsal (16 мая), аргентинское Pacífico (18 мая), бразильский Criciúma Futsal (19 мая) и Alma Futsal из Японии (20 мая). Все игры можно будет посмотреть на телеканале МАТЧ. В стадию плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы и две лучших третьих в общем зачете.

Старший тренер «Торпедо SUB 21» Константин Маевский уверен, что турнир позволит раскрыть потенциал игроков.

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