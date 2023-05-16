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Чемпионку Спартакиады Питиримову отстранили от тренировок со сборной по гребному спорту

Участница Олимпийских игр в Токио и победительница Спартакиады-2022 Екатерина Питиримова за невыполнение указаний тренера отстранена от участия в тренировочных сборах национальной команды до конца октября. Об этом во вторник ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Чемпионку Спартакиады Питиримову отстранили от тренировок со сборной по гребному спорту
© ТАСС

"Она уже два раза позволяла себе недостойное поведение, поэтому президиум федерации принял решение отстранить ее от участия в централизованных сборах в составе национальной команды до 30 октября, - сказал Свирин. - Причина отстранения - конфликт с тренером сборной команды, невыполнение задач, поставленных перед тренировочными занятиями".

По информации ТАСС, конфликт тренера и спортсменки произошел в середине апреля во время тренировочного сбора в Бресте.

"Никаких ограничений на участие в соревнованиях на спортсменку не налагалось, она также продолжит получать стипендию члена сборной команды страны. Питиримова теперь будет готовиться к соревнованиям в составе своего региона", - добавил собеседник ТАСС.

Питиримовой 26 лет, на внутрироссийских соревнованиях она выступает за Московскую область. На Олимпиаде в Токио Питиримова вместе с Екатериной Курочкиной не сумели пробиться в финал А в двойке парной и завершили выступления, заняв последнее место в утешительном финале. В августе 2022 года Питиримова и Анастасия Любич стали победителями Спартакиады сильнейших спортсменов в двойке парной.

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