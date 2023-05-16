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EOC подтвердили, что не допустят до Европейских игр-2023 спортсменов из России

Европейские олимпийские комитеты подтвердили, что спортсмены из России и Белорусcии не примут участия в Европейских играх-2023.

Российских спортсменов не допустили до участия в Европейских играх
© Wikipedia

Напомним, что данные соревнования являются отборочными к Олимпийским играм-2024 в Париже. и пройдут с 21 июня по 2 июля в Польше.

«Российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в Европейских играх ни в каком количестве. До старта соревнований осталось меньше 40 дней, наша позиция уже не изменится», — цитирует Inside the games заявление EOC.

Добавим, что российские спортсмены приняли участие в ЧМ по боксу, выступая под cвоим флагом.

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