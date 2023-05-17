Российских тяжелоатлетов предупредили о риске отстранения в любой момент

Российские спортсмены, тренеры и персонал могут быть отстранены организаторами соревнований по тяжелой атлетике в любой момент, если будут нарушены положения о нейтральном статусе. Об этом говорится в регламенте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой IWF, имеющемся в распоряжении ТАСС со среды.

"IWF может принять немедленные меры для продолжения соревнований и потребовать от соответствующего спортсмена или вспомогательного персонала немедленно удалить или прикрыть любой элемент, а также немедленно прекратить любое поведение, которое, по мнению [организаторов], может не соответствовать [правилам]. В случае отказа спортсмен или член персонала службы поддержки спортсмена может быть немедленно удален с места проведения соревнований и исключен из числа участников".

Исполком IWF 12 мая принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. В частности, правилами нейтрального статуса установлено, что россияне должны будут выступать в форме однотонного серого цвета без национальной символики. Кроме того, спортсменам из России запрещено высказываться в поддержку специальной военной операции (СВО).