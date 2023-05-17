Президент ФТАР: к российским штангистам относятся как к преступникам

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), которая будет проводить тщательную проверку всей информации из поданных россиянами и белорусами деклараций на получение нейтрального статуса, своими действиями заведомо поставит этих спортсменов в положение преступников. Такое мнение высказал ТАСС в среду президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

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"Мне пока совершенно непонятно, кому будут поручены проверки (как первичная, так и последующие) истинности тех или иных сведений, содержащихся в предлагаемой спортсменам и персоналу для подписания унизительной и нарушающей права человека декларации, - сказал Агапитов. - Утверждается, что это будет независимое следственное агентство. Предлагаемая система санкций и штрафов выглядит попыткой за счет российских и белорусских спортсменов поправить финансовое положение IWF и трудоустроить бесхозных международных чиновников. Создается впечатление, что, помимо очевидной дискриминации, всех наших спортсменов сразу записали в преступники, по которым будут постоянно проводиться некие расследования".

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По решению IWF, все спортсмены, претендующие на получение нейтрального статуса, должны заполнить индивидуальные декларации (обязательства), в которых должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО. Проверкой достоверности информации, указанной в декларациях, будет заниматься независимое следственное агентство.

Решение о наказании спортсменов, оформивших ранее нейтральный статус, а затем нарушивших условия его получения, будет принимать комиссия по этике и дисциплине. Этот орган будет наделен полномочиями подтверждать или аннулировать дисквалификации спортсменов и обслуживающего персонала, наложенные исполкомом IWF, выносить наказание самостоятельно и принимать решение о продлении санкций, а также аннулировать результаты. Комиссия по этике и дисциплине также имеет право наложить штраф в размере до $5 тыс. на спортсмена или персонал спортсмена. Национальная федерация может быть оштрафована на сумму до $100 тыс.

"Все это полностью подрывает остатки доверия к IWF, которая сама так и не довела до логического конца расследование собственных масштабных злоупотреблений, существовавших на протяжении многих лет, и в управлении которой до сих пор находятся люди, составлявшие активное ядро старой, прогнившей коррупционно-допинговой системы", - заключил Агапитов.