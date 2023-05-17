Международная федерация дзюдо признала ошибку судей, из-за которой россиянин не выиграл ЧМ

Международная федерация дзюдо (IJF) признала ошибку судей в финальном поединке чемпионата мира в категории свыше 100 кг, в котором россиянин Инал Тасоев проиграл трехкратному олимпийскому чемпиону французу Тедди Ринеру.

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В финальном поединке в категории +100 кг чемпионата мира по дзюдо 2023 года между спортсменами Тедди Ринером и Иналом Тасоевым была одна ситуация, когда ни судья на ковре, ни судейская комиссия IJF не поставили никакой оценки.

Атаку Тедди Ринера заблокировал и парировал Инал Тасоев. Было принято решение продолжить поединок без присуждения очков за контратаку.

После соревнований, учитывая действующие правила судейства и мнение специалистов по дзюдо, мы приходим к выводу, что очки за контратаку Тасоева могли быть присуждены.

Настоящим судейская комиссия IJF приносит глубокие извинения за свое решение и сообщает, что подобные действия будут оцениваться в будущем в соответствии с действующими правилами дзюдо.

Кроме того, судейская комиссия IJF анализирует ситуации с шидо и GS, которые мы считаем результатом чрезмерной тактической борьбы между дзюдоистами. При подготовке к конгрессу IJF в Дохе в начале года национальные федерации попросили представить технические предложения, но так и не получили их.

Мы постоянно работаем над улучшением системы судейства, чтобы добиться максимальной прозрачности и честной игры, и после каждой Олимпиады мы анализируем и реформируем все те аспекты судейства, которые необходимо адаптировать к развитию спорта, те, которые максимальная прозрачность и честная игра, — говорится в заявлении IJF.