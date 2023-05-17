В МИД РФ назвали "дичью" последние критерии МОК для россиян

«Решения международных федераций стали возможны с подачи Международного олимпийского комитета. А можно спросить, чем МОК руководствовался? Тем, что от видов спорта зависит политическая обстановка? Вот на лыжах, допустим, можно бегать, а подходить к штанге уже нельзя? Мячи кидать через сетку геополитическая обстановка позволяет, а закидывать мяч в корзину — уже нет. Это уже не абсурд, это дичь какая то», — передает слова Захаровой «Матч ТВ».