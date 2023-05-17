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В МИД России назвали "дичью" последние критерии МОК для россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась последними критериями Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска российских спортсменов на международные турниры.

В МИД РФ назвали "дичью" последние критерии МОК для россиян
© Пресс-служба МИД РФ

«Решения международных федераций стали возможны с подачи Международного олимпийского комитета. А можно спросить, чем МОК руководствовался? Тем, что от видов спорта зависит политическая обстановка? Вот на лыжах, допустим, можно бегать, а подходить к штанге уже нельзя? Мячи кидать через сетку геополитическая обстановка позволяет, а закидывать мяч в корзину — уже нет. Это уже не абсурд, это дичь какая то», — передает слова Захаровой «Матч ТВ».

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

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