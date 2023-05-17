В МИД РФ назвали "дичью" последние критерии МОК для россиян

В МИД России назвали "дичью" последние критерии МОК для россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась последними критериями Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска российских спортсменов на международные турниры.
«Решения международных федераций стали возможны с подачи Международного олимпийского комитета. А можно спросить, чем МОК руководствовался? Тем, что от видов спорта зависит политическая обстановка? Вот на лыжах, допустим, можно бегать, а подходить к штанге уже нельзя? Мячи кидать через сетку геополитическая обстановка позволяет, а закидывать мяч в корзину — уже нет. Это уже не абсурд, это дичь какая то», — передает слова Захаровой «Матч ТВ».
Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.