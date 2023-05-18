Российские спортсмены не выступят на Гран-при по фехтованию

Российские спортсмены не примут участия в двух этапах Гран-при по фехтованию на рапирах и шпагах. Об этом в четверг ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

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Этапы Гран-при по фехтованию на шпагах и рапирах пройдут с 19 по 21 мая в Стамбуле и Шанхае соответственно. 11 мая стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в соревнованиях 13 из 24 российских фехтовальщиков, в том числе двукратных олимпийских чемпионок саблисток Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

"Списки на рапиру и шпагу еще не пришли, поэтому времени на участие в турнирах уже нет, - сказал Мамедов. - Мы туда автоматически не едем. Готовимся к "Московской сабле".