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Российские спортсмены не выступят на двух этапах Гран-при по фехтованию

Российские спортсмены не примут участия в двух этапах Гран-при по фехтованию на рапирах и шпагах. Об этом в четверг ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Российские спортсмены не выступят на Гран-при по фехтованию
© РИА Новости

Этапы Гран-при по фехтованию на шпагах и рапирах пройдут с 19 по 21 мая в Стамбуле и Шанхае соответственно. 11 мая стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в соревнованиях 13 из 24 российских фехтовальщиков, в том числе двукратных олимпийских чемпионок саблисток Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

"Списки на рапиру и шпагу еще не пришли, поэтому времени на участие в турнирах уже нет, - сказал Мамедов. - Мы туда автоматически не едем. Готовимся к "Московской сабле".

10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, из-за чего ряд стран отказались от проведения турниров по фехтованию на своей территории. FIE в этом вопросе руководствовалась рекомендациями Международного олимпийского комитета от 28 марта, которые позволяют допускать россиян исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

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