Боряна Калейн выиграла ЧЕ по художественной гимнастике в личном многоборье

На чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку, завершились соревнования в личном многоборье. Золотую медаль завоевала болгарская спортсменка Боряна Калейн. В борьбе за серебро итальянка София Раффаэли на 0,050 опередила ещё одну представительницу Болгарии Стилиану Николову.