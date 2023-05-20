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Боряна Калейн выиграла ЧЕ по художественной гимнастике в личном многоборье

На чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку, завершились соревнования в личном многоборье. Золотую медаль завоевала болгарская спортсменка Боряна Калейн. В борьбе за серебро итальянка София Раффаэли на 0,050 опередила ещё одну представительницу Болгарии Стилиану Николову.

Боряна Калейн выиграла ЧЕ по художественной гимнастике в личном многоборье
© Чемпионат.com

Всего в финале многоборья за титул боролись 24 гимнастки.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Баку

Личное многоборье

1. Боряна Калейн (Болгария) — 131,000.

2. София Раффаэли (Италия) — 129,550.

3. Стилиана Николова (Болгария) — 129,500.

4. Дарья Варфоломеев (Германия) — 129,050.

5. Полина Карика (Украина) – 123,800

6. Екатерина Веденеева (Словения) — 122,700.

7. Зохра Агамирова (Азербайджан) — 122,400.

8. Полина Березина (Испания) – 121,400.

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