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Тяжелоатлеты прокомментировали требования IWF по отказу от поддержки СВО

Максим Агапитов, президент Федерации тяжелой атлетики России, рассказал, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) предоставила ФТАР 8 часов на то, чтобы ознакомиться с декларацией об отказе от поддержки спецоперации. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что российские тяжелоатлеты не подписали документ, необходимый для допуска на этап Гран-при IWF на Кубе.

Агапитов предположил, что функционеры международной федерации рассчитывали на бездумное подписание неоднозначной декларации ради попадания на международные соревнования.

По его мнению, этот документ являлся своего рода «сыром в мышеловке».

Чиновник пояснил, что российские атлеты выполнили все условия для участия в международных турнирах. Вместе с тем, добавил он, западные федерации стремятся любой ценой не допустить спортсменов из России на соревнования, создают искусственные препятствия.

По его словам, документ поступил в ФТАР в субботу, 13 мая. В понедельник он был переведен и направлен спортсменам. В IWF потребовали, чтобы подписанные декларации были отравлены до 18:00 15 мая. Таким образом, уточнил Агапитов, на всю процедуру фактически отводилось 8 рабочих часов.

Чиновник резюмировал, что ни один российский спортсмен декларацию так и не подписал.

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