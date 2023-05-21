Украинская гимнастка победила в чемпионате Европы — 2023 в обруче

Виктория Оноприенко победила в чемпионате Европы — 2023 в обруче
На чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку, завершились соревнования в обруче. Золотую медаль завоевала украинская спортсменка Виктория Оноприенко. Второе место заняла представительница Израиля Ади Ася Кац. Бронза досталась спортсменке из Болгарии Боряне Калейн.
Общий зачёт обруча выглядит так:
1. Виктория Оноприенко (Украина) — 33,25.
2. Ади Ася Кац (Израиль) — 32,6.
3. Боряна Калейн (Болгария) — 32,25.
4. София Раффаэли (Италия) — 32,05.
5. Фанни Пигницки (Венгрия) — 31,7.
6. Зохра Агамирова (Азербайджан) — 31,1
7. Стилиана Николова (Болгария) — 28,7
8. Полина Березина (Испания) — 28,65
Также завершились соревнования в мяче. Здесь чемпионкой Европы стала представительница Италии София Раффаэли. Серебро у Стилианы Николовой (Болгария). Бронза досталась спортсменке из Азербайджана Зохре Агамировой.
Полная таблица выглядит так:
1. София Раффаэли (Италия) — 33,65.
2. Стилиана Николова (Болгария) — 33,35.
3. Зохра Агамирова (Азербайджан) — 32,85.
4. Виктория Оноприенко (Украина) — 32,7.
5. Дарья Варфоломеев (Германия) — 32,65.
6. Боряна Калейн (Болгария) — 32,3.
7. Фанни Пигницки (Венгрия) — 31,4.
8. Литра Панайота (Греция) — 30,95.