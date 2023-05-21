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Виктория Оноприенко победила в чемпионате Европы — 2023 в обруче

На чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку, завершились соревнования в обруче. Золотую медаль завоевала украинская спортсменка Виктория Оноприенко. Второе место заняла представительница Израиля Ади Ася Кац. Бронза досталась спортсменке из Болгарии Боряне Калейн.

Украинская гимнастка победила в чемпионате Европы — 2023 в обруче
© Чемпионат.com

Общий зачёт обруча выглядит так:

1. Виктория Оноприенко (Украина) — 33,25.

2. Ади Ася Кац (Израиль) — 32,6.

3. Боряна Калейн (Болгария) — 32,25.

4. София Раффаэли (Италия) — 32,05.

5. Фанни Пигницки (Венгрия) — 31,7.

6. Зохра Агамирова (Азербайджан) — 31,1

7. Стилиана Николова (Болгария) — 28,7

8. Полина Березина (Испания) — 28,65

Также завершились соревнования в мяче. Здесь чемпионкой Европы стала представительница Италии София Раффаэли. Серебро у Стилианы Николовой (Болгария). Бронза досталась спортсменке из Азербайджана Зохре Агамировой.

Полная таблица выглядит так:

1. София Раффаэли (Италия) — 33,65.

2. Стилиана Николова (Болгария) — 33,35.

3. Зохра Агамирова (Азербайджан) — 32,85.

4. Виктория Оноприенко (Украина) — 32,7.

5. Дарья Варфоломеев (Германия) — 32,65.

6. Боряна Калейн (Болгария) — 32,3.

7. Фанни Пигницки (Венгрия) — 31,4.

8. Литра Панайота (Греция) — 30,95.

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