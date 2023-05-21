Украинская гимнастка победила в чемпионате Европы — 2023 в обруче

На чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку, завершились соревнования в обруче. Золотую медаль завоевала украинская спортсменка Виктория Оноприенко. Второе место заняла представительница Израиля Ади Ася Кац. Бронза досталась спортсменке из Болгарии Боряне Калейн.