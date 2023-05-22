Умер глава Всероссийской федерации парусного спорта

"Игорь Викторович Ченцов был замечательным человеком, талантливым руководителем, профессионалом своего дела, настоящим патриотом своего Отечества, - говорится в сообщении. - Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Игорь Викторович пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Развивая направления международного сотрудничества, Игорь Ченцов проводил переговоры с представителями Китая, Индии, Ирана, Азербайджана и других стран. Несмотря на важную государственную работу, не связанную с парусным спортом, всю свою энергию, огромный административный и человеческий ресурс в каждодневном режиме отдавал нашей федерации. Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким в связи с такой тяжелой утратой".