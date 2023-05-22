Томас Бах поддержал заявление G7 по участию россиян в турнирах

«МОК горячо приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендаций МОК по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Эта приверженность автономии спортивных организаций возникает в решающий момент, когда несколько правительств угрожают ей. Поэтому мы очень благодарны лидерам G7 за их однозначное заявление», – заявил Бах.