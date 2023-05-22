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52 минуты назад

Томас Бах поддержал заявление G7 по участию россиян в турнирах

Елена Прошина

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что страны, которые выступают против допуска спортсменов из России и Беларуси на международные турниры, должны прислушаются к мнению G7. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Томас Бах поддержал заявление G7 по участию россиян в турнирах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что накануне лидеры G7 заявили, что собираются не допустить участие российских и белорусских спортсменов под национальными флагами на международных соревнованиях, хотя G7 и уважают независимость спортивных организаций.

«МОК горячо приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендаций МОК по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Эта приверженность автономии спортивных организаций возникает в решающий момент, когда несколько правительств угрожают ей. Поэтому мы очень благодарны лидерам G7 за их однозначное заявление», – заявил Бах.

Президент комитета также выразил надежду, что бойкотирующие Россию и Беларусь страны прислушаются к этому к заявлению G7.

«Чтобы международный спорт снова смог выполнить свою миссию по объединению мира в мирном соревновании», – подытожил Бах.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

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