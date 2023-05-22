Томас Бах поддержал заявление G7 по участию россиян в турнирах

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что страны, которые выступают против допуска спортсменов из России и Беларуси на международные турниры, должны прислушаются к мнению G7. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Напомним, что накануне лидеры G7 заявили, что собираются не допустить участие российских и белорусских спортсменов под национальными флагами на международных соревнованиях, хотя G7 и уважают независимость спортивных организаций.
«МОК горячо приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендаций МОК по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Эта приверженность автономии спортивных организаций возникает в решающий момент, когда несколько правительств угрожают ей. Поэтому мы очень благодарны лидерам G7 за их однозначное заявление», – заявил Бах.
Президент комитета также выразил надежду, что бойкотирующие Россию и Беларусь страны прислушаются к этому к заявлению G7.
«Чтобы международный спорт снова смог выполнить свою миссию по объединению мира в мирном соревновании», – подытожил Бах.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.