Сменивший гражданство Яковлев вошёл в сборную Израиля, но его участие в Олимпиаде под вопросом

Бывший российский велогонщик, сменивший гражданство в 2022 году, Михаил Яковлев вошёл в состав олимпийской сборной Израиля для выступления на Олимпиаде 2024 года в Париже. Однако у Международного союза велосипедистов (UCI) пока нет информации о сокращении для спортсмена карантина при переходе в другую страну.