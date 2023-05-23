Почти все российские тхэквондисты были допущены на ЧМ

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила 23 спортсмена из России и Белоруссии до участия в чемпионате мира. Об этом сообщает официальный сайт организации.
«23 спортсмена были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трехэтапного процесса проверки, установленного советом World Taekwondo 3 апреля. По прибытии в Баку они должны будут подписать декларацию, обязывающую соблюдать условия участия. Регистрация двух спортсменов была отклонена из-за того, что они не соответствуют критериям», — сказано в заявлении.
Чемпионат мира по тхэквондо пройдет в Баку (Азербайджан) с 29 мая по 6 июня.
Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.