Почти все российские тхэквондисты были допущены на ЧМ

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила 23 спортсмена из России и Белоруссии до участия в чемпионате мира. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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«23 спортсмена были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трехэтапного процесса проверки, установленного советом World Taekwondo 3 апреля. По прибытии в Баку они должны будут подписать декларацию, обязывающую соблюдать условия участия. Регистрация двух спортсменов была отклонена из-за того, что они не соответствуют критериям», — сказано в заявлении.

Чемпионат мира по тхэквондо пройдет в Баку (Азербайджан) с 29 мая по 6 июня.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.