FIE лишила соревнования в Польше статуса чемпионата Европы из-за проблем россиян с визами

По информации источника, причиной решения FIE стала неоднозначная ситуация с получением виз спортсменами из России и Белоруссии для въезда в Польшу. Член исполкома FIE в разговоре с агентством отметил, что в связи с этим в октябре планируют провести импровизированный индивидуальный чемпионат Европы.

10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. 16 мая портал Inside the Games ("Инсайд зе геймс") со ссылкой на представителя Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) сообщил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к Европейским играм ни в каком качестве.