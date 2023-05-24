Российским яхтсменам продлили отстранение от соревнований

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) приняла решение продлить отстранение российских и белорусских атлетов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом в среду сообщила пресс-служба World Sailing.
"Правление определило, что существенных изменений в обстоятельствах, приведших к приостановке участия спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях, не произошло, поэтому решение о приостановке остается в силе", - говорится в заявлении.
World Sailing 1 марта 2022 года объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой.