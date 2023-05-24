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Российским яхтсменам продлили отстранение от международных соревнований

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) решила продлить отстранение российских и белорусских атлетов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Российским яхтсменам продлили отстранение от соревнований
© ТАСС

Правление World Sailing определило, что «существенных изменений в обстоятельствах», которые привели к отстранению россиян и белорусов от соревнований, не произошло. По этой причине решение о приостановке их участия в турнирах остается в силе.

Напомним, что World Sailing объявило об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований 1 марта 2022 года, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

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28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Одновременно с этим МОК оставил окончательное решение за советами федераций. Кроме того, комитет рекомендовал не допускать к соревнованиям спортсменов, которые высказывались в поддержку СВО, а также связанных с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

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