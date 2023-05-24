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Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на командном чемпионате России

Сегодня, 24 мая, состоялся забег на 110 метров с барьерами на командном чемпионате России по лёгкой атлетике. Его победителем стал Сергей Шубенков с результатом 13.55 секунды.

Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на командном чемпионате России
© РИА Новости

Второе место занял многоборец Артём Макаренко (13.59 секунды), третье — Анатолий Киселёв (13.68 секунды).

В 2015 году Шубенков стал чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами, показав результат 12.98 секунды. Также атлет является трёхкратным чемпионом Европы в этой дисциплине.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Сочи 24 и 25 мая. В первый день соревнований победителем в беге на 5000 метров стал Владимир Никитин, на 800 метров — Степан Перегудов, на 400 метров — Савелий Савлуков, на 100 метров — Данила Тен. Фёдор Иванов стал лучшим в забеге на 400 метров с барьерами.

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