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2 часа назад

Литовская велогонщица Крупецкайте призвала допустить россиян к турнирам

Елена Прошина

Чемпионка мира, литовская велогонщица Симона Крупецкайте заявила, что спортсменов из России необходимо вернуть на международные старты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на LRT.

Литовская велогонщица призвала допустить россиян к турнирам
Фото: Wikipedia CommonsWikipedia Commons

Она сослалась на устав Олимпийской хартии, в котором говорится, что возможность выступать на соревнованиях должна даваться всем, несмотря на их национальность и взгляды.

«Я отчасти согласна с этим. Есть множество условий для возвращения россиян на международную арену. Они должны вернуться в нейтральном статусе, пройдя ряд процедур», - сказала она.

Она подчеркнула, что выступает за спорт и мир во всем мире и поддерживает атлетов, которые хотят бороться за первенство независимо от национальности.

МОК назвал условие для допуска россиян до турниров

Ранее МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов, которые ранее не заявляли о поддержке спецоперации. Они могут выступать под нейтральным флагом.

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