Литовская велогонщица призвала допустить россиян к турнирам

Чемпионка мира, литовская велогонщица Симона Крупецкайте заявила, что спортсменов из России необходимо вернуть на международные старты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на LRT.
Она сослалась на устав Олимпийской хартии, в котором говорится, что возможность выступать на соревнованиях должна даваться всем, несмотря на их национальность и взгляды.
«Я отчасти согласна с этим. Есть множество условий для возвращения россиян на международную арену. Они должны вернуться в нейтральном статусе, пройдя ряд процедур», - сказала она.
Она подчеркнула, что выступает за спорт и мир во всем мире и поддерживает атлетов, которые хотят бороться за первенство независимо от национальности.
Ранее МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов, которые ранее не заявляли о поддержке спецоперации. Они могут выступать под нейтральным флагом.