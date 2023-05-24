Литовская велогонщица призвала допустить россиян к турнирам

Чемпионка мира, литовская велогонщица Симона Крупецкайте заявила, что спортсменов из России необходимо вернуть на международные старты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на LRT.

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Она сослалась на устав Олимпийской хартии, в котором говорится, что возможность выступать на соревнованиях должна даваться всем, несмотря на их национальность и взгляды.

«Я отчасти согласна с этим. Есть множество условий для возвращения россиян на международную арену. Они должны вернуться в нейтральном статусе, пройдя ряд процедур», - сказала она.

Она подчеркнула, что выступает за спорт и мир во всем мире и поддерживает атлетов, которые хотят бороться за первенство независимо от национальности.