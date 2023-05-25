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Самбисты Белоруссии и Армении выступят на Кубке президента РФ в Москве

Сильнейшие самбисты России, Белоруссии и Армении примут участие в юбилейном, 15-м Кубке президента РФ в Московском центре самбо. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Объявлено, самбисты каких стран выступят на Кубке президента РФ
© РИА Новости

"В соревнованиях будут участвовать все сильнейшие самбисты страны, которые уже дали подтверждение на свое участие, - рассказал Елисеев. - Приедут в Москву и наши основные конкуренты - самбисты Белоруссии и Армении".

На соревнованиях выступят команды Вооруженных сил РФ, МВД, ФСИН, инженерных войск, МЧС, ВДВ, национальной гвардии и "Динамо-24".

Также Елисеев сообщил, что в рамках турнира состоится презентация нового фильма "Легенда о самбо", снятого к 85-летию отечественного вида спорта.

Соревнования пройдут в формате командного турнира. Кубок президента РФ по самбо был учрежден по инициативе Всероссийской федерации самбо в 2006 году. Впервые трофей был разыгран в 2007 году.

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