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2 часа назад

Чемпионат России по дзюдо пройдет в Кемерове

ТАСС

Чемпионат России по дзюдо пройдет в Кемерове с 26 сентября по 2 октября. Соответствующее соглашение подписали в пятницу исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров, президент Федерации дзюдо Кемеровской области Павел Федяев и директор Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса Владислав Нефедов.

Объявлены сроки и место проведения чемпионата России по дзюдо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Чемпионат России будет проводиться с 26 сентября по 2 октября, - сказал журналистам Хабиров. - Четыре первых дня - индивидуальные соревнования на трех татами, пятый день - командные соревнования между командами федеральных округов в 14 категориях: семь мужских и семь женских. По опыту других соревнований, [в турнире примут участие] около 650 спортсменов из 70 субъектов. Вместе с тренерами будет около 1,2 тыс. человек. Уверен, что мы проведем чемпионат на высоком уровне".

В разговоре с ТАСС Хабиров добавил, что заявка на проведение чемпионата поступила из региона.

"Мы стараемся расширять географию, проводить чемпионаты в разных уголках нашей страны. Кузбасс отозвался и предложил принять чемпионат", - сказал Хабиров.

Президент федерации дзюдо Кемеровской области поблагодарил федеральный центр за доверие.

"Мы очень готовились к проведению чемпионата, развивали инфраструктуру, готовили нашу команду, чтобы максимальное количество наших спортсменов принимали участие. Мы уже проводили подобное мероприятие более 10 лет назад, уверены, что в этот раз сможем улучшить все показатели", - сказал журналистам Федяев.

Уточняется, что чемпионат пройдет в многофункциональном спорткомплексе "Кузбасс-Арена".

"Площадка будет соответствовать регламенту и техническому заданию федерации", - уверил присутствующих Нефедов.

Летние виды спорта,Валентин Хабиров,Павел Федяев,
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