Объявлены сроки и место проведения чемпионата России по дзюдо

"Чемпионат России будет проводиться с 26 сентября по 2 октября, - сказал журналистам Хабиров. - Четыре первых дня - индивидуальные соревнования на трех татами, пятый день - командные соревнования между командами федеральных округов в 14 категориях: семь мужских и семь женских. По опыту других соревнований, [в турнире примут участие] около 650 спортсменов из 70 субъектов. Вместе с тренерами будет около 1,2 тыс. человек. Уверен, что мы проведем чемпионат на высоком уровне".