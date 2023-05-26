В Великобритании трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях по велоспорту

Федерация велосипедного спорта Великобритании (British Cycling) запретила трансгендерам и небинарным людям, чей пол при рождении был определен как мужской, принимать участие в женских профессиональных соревнованиях. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба British Cycling.

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В апреле 2022 года British Cycling приостановила действие политики участия трансгендеров и небинарных людей в соревнованиях под эгидой организации для проведения полного обзора доступных медицинских исследований и целевых консультаций. Работа проводилась в течение девяти месяцев, по ее итогам была определена новая политика в отношении трансгендеров и небинарных людей. Ожидается, что она будет в полном объеме реализована к концу 2023 года.