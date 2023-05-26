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В Федерации велоспорта рассказали о процессе допуска россиян на международные старты

Глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов рассказал, как международная федерация организовала процесс допуска российских спортсменов на международные соревнования.

В Федерации велоспорта рассказали о процессе допуска россиян на международные старты
© чемпионат

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям по видам спорта допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, если они не принадлежат к силовым структурам и активно не поддерживают СВО.

«Спортсменам донесли информацию о заполнении формы, которая не носит провокационный характер и не призывает от чего-то отказываться. Констатация фактов, что люди не были задействованы в политических акциях, связанных с операцией на Украине. И есть ряд других вопросов. Спортсмен отправляет такую форму на почту Международной федерации велоспорта, там в течение месяца рассматривают и дают статус. После получения статуса, он как индивидуальный спортсмен может заявляться на участие в любых международных соревнованиях. Что касается чемпионата мира, то должно быть подтверждение, что такие-то спортсмены лицензированы от федерации и могут принимать участие на чем

Мы сейчас целимся так, чтобы несколько ребят попали на чемпионат мира, потому что закончились другие отборочные соревнования на Олимпийские игры. Ещё большой вопрос, в треке у нас десять дисциплин и четыре из них олимпийские, вопрос допустят нас до какой-то дисциплины или программы? Вопросы ещё остаются, говорить сейчас сложно.

Нет отстранений индивидуальных спортсменов? Пока нет. У нас пока никого не допускают, эти правила работают с 1 июня», — приводит слова Екимова Metaratings.

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