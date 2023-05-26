В Федерации велоспорта рассказали о процессе допуска россиян на международные старты

«Спортсменам донесли информацию о заполнении формы, которая не носит провокационный характер и не призывает от чего-то отказываться. Констатация фактов, что люди не были задействованы в политических акциях, связанных с операцией на Украине. И есть ряд других вопросов. Спортсмен отправляет такую форму на почту Международной федерации велоспорта, там в течение месяца рассматривают и дают статус. После получения статуса, он как индивидуальный спортсмен может заявляться на участие в любых международных соревнованиях. Что касается чемпионата мира, то должно быть подтверждение, что такие-то спортсмены лицензированы от федерации и могут принимать участие на чем