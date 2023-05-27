Чемпионка ОИ назвала причину недопуска россиян на старты

Чемпионка ОИ Великая заявила, что россиян не пускают на старты из-за страха проиграть им
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая заявила, что российских спортсменов не допускают к международным соревнованиям из-за страха перед их высоким уровнем мастерства.
"У нас прекрасные друзья и международный турнир, и сюда приехали те люди, которые нас поддерживают. И уровень у нас высокий, поэтому нас боятся и не хотят допускать никуда. Но, если это изменится, мы будем всегда готовы выступать только на самом высоком уровне", - передает слова Великой "Спорт-Экспресс".
26 мая Великая стала победительницей турнира "Московская сабля", прошедшего в столице России. В финале она обыграла Яну Егорян со счетом 15:13. Международная федерация фехтования (FIE) ранее не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софию Позднякову, Софью Великую и Яну Егорян, а также других лидеров команды саблистов. На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.
Ранее Федерация фехтования Швеции сообщила о введении для своих спортсменов запрета на участие в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами.