Чемпионка ОИ назвала причину недопуска россиян на старты

"У нас прекрасные друзья и международный турнир, и сюда приехали те люди, которые нас поддерживают. И уровень у нас высокий, поэтому нас боятся и не хотят допускать никуда. Но, если это изменится, мы будем всегда готовы выступать только на самом высоком уровне", - передает слова Великой "Спорт-Экспресс".