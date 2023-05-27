Глава World Taekwondo: участие россиян в ЧМ станет примером поддержки атлетов

"Тхэквондо - самый мирный вид единоборств. С тех пор как начался конфликт на Украине, мы решили заблокировать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Но спорт есть спорт, поэтому ни один спортсмен не может не участвовать в соревнованиях по политическим причинам. Мы уважаем право спортсменов на участие в соревнованиях, вот почему мы допустили их, но под нейтральным флагом. Мы верим, что в дальнейшем будем поддерживать всех спортсменов, которые занимаются тхэквондо", - сказал глава международн