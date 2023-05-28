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Словенский велогонщик Роглич стал победителем "Джиро д'Италия"

Словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma выиграл общий зачет веломногодневки "Джиро д'Италия". Последний этап прошел в воскресенье.

Словенский велогонщик Роглич стал победителем "Джиро д'Италия"
© globallookpress.com

Второе место занял британец Герайнт Томас из команды Ineos Grenadiers. Третьим стал португальский велогонщик команды Жоау Педро Алмейда.

Россиянин Александр Власов, выступавший под нейтральным флагом, снялся с гонки по ходу десятого этапа. Он представляет германскую команду Bora-Hansgrohe.

Рогличу 33 года, он выиграл "Джиро д'Италия" впервые. Ранее словенец трижды (2019, 2020, 2021) становился победителем общего зачета многодневки "Вуэльта", которая проходит по дорогам Испании. Роглич является олимпийским чемпионом Токио и серебряным призером чемпионата мира 2017 года в индивидуальной гонке.

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