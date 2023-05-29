Софья Великая высказалась о завершении карьеры

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая заявила «Матч ТВ», что на данный момент морально не готова завершать карьеру спортсменки и надеется принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

В марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. 22 мая стало известно, что FIE предоставила нейтральный статус 17 российским спортсменам и 12 специалистам. В итоговый список не вошли многие лидеры сборной России, включая Великую.

— Четырехкратный чемпион мира Вениамин Решетников в следующем году планирует завершить карьеру. А у вас какие планы?

— Можно было красиво завершить карьеру на «Московской сабле», но я поняла, что еще не готова к этому. Морально я не пришла к этому вне зависимости от ситуации, которая складывается вокруг нашего спорта. Заниматься фехтованием меня вдохновляют болельщики, дети, эмоции, которые они получают, находясь на наших соревнованиях и видя фехтование лидеров сборной России. Пока меня всё это вдохновляет, я буду продолжать выступать.

— Надежда выступить на Олимпиаде в Париже еще есть у вас?

— У меня надежда есть всегда. Эта надежда умрет последней.

— МОК и Международная федерация фехтования ставят жесткие условия по допуску россиян на международные соревнования в нейтральном статусе.

— Меня вообще не допускают. Я считаю, что мы украсили бы международные турниры. Развитие фехтования — это развитие не одной страны. Чем выше конкуренция в мире, тем выше уровень у всех, тем больше интереса к этому виду спорта. Лишая российских фехтовальщиков возможности выступать, они делают только хуже самому виду спорта, — сказала Великая «Матч ТВ».