$80.06+0.0985.90-0.02

Адамян: между российскими и украинскими дзюдаистами нет негатива

Российский дзюдоист Арман Адамян прокомментировал отказ сборной Украины участвовать в чемпионате мира в Катаре.

Арман Адамян: между российскими и украинскими дзюдаистами нет негатива
© Betassist

«Человеческие отношения выше политических. Дзюдоисты — это одна большая семья, где каждый относится к остальным с уважением. Соревнуясь с дзюдоистами сборной Украины, у россиян тоже не было проблем. Печально, что украинская команда решением своей федерации не отправилась в Доху. Между спортсменами из наших стран нет негатива», — цитирует Адамяна «РИА Новости Спорт».

Адамян завоевал золотую медаль чемпионата мира в Дохе. В финальной схватке в весовой категории до 100 кг соперником Адамяна был обладатель двух золотых наград Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Лукаш Крпалек из Чехии.

Напомним, российские дзюдоисты выступали на чемпионате мира в Дохе как индивидуальные нейтральные атлеты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий