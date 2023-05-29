Арман Адамян: между российскими и украинскими дзюдаистами нет негатива

Адамян: между российскими и украинскими дзюдаистами нет негатива
Российский дзюдоист Арман Адамян прокомментировал отказ сборной Украины участвовать в чемпионате мира в Катаре.
«Человеческие отношения выше политических. Дзюдоисты — это одна большая семья, где каждый относится к остальным с уважением. Соревнуясь с дзюдоистами сборной Украины, у россиян тоже не было проблем. Печально, что украинская команда решением своей федерации не отправилась в Доху. Между спортсменами из наших стран нет негатива», — цитирует Адамяна «РИА Новости Спорт».
Адамян завоевал золотую медаль чемпионата мира в Дохе. В финальной схватке в весовой категории до 100 кг соперником Адамяна был обладатель двух золотых наград Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Лукаш Крпалек из Чехии.
Напомним, российские дзюдоисты выступали на чемпионате мира в Дохе как индивидуальные нейтральные атлеты.