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World Taekwondo расследует включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России

Всемирная федерация расследует включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России.

World Taekwondo начала расследовать включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России
© Sports.ru

World Taekwondo проводит расследование на предмет признания региональной федерации Крыма как части Союза тхэквондо России, сообщает Inside the Games со ссылкой на организацию.

«Что касается обвинений в адрес Союза тхэквондо России, World Taekwondo в настоящее время расследует этот вопрос и не будет давать дальнейших комментариев, пока этот процесс не будет завершен», – говорится в заявлении федерации.

World Taekwondo допустила на чемпионат мира-2023 в Баку российских спортсменов в нейтральном статусе. Допуск не получили только олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин.

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