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Украинский пауэрлифтер Чупринко отказался пожать руку иранцу на чемпионате мира в Сан Сити

Украинский пауэрлифтер Иван Чупринко отказался пожать руку иранскому спортсмену во время награждения на чемпионате мира по жиму лежа в южноафриканском городе Сан Сити. Об этом сообщает Sport24.

Украинский пауэрлифтер отказался пожать руку спортсмену из Ирана
© Газета.Ru

На соревнованиях украинец стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 74 кг, установив также новый мировой рекорд — 300,5 кг. Во время церемонии награждения иранец Амиру Месфорушу, занявший третье место место, дважды протягивал руку Чупринко, но украинец отказался от рукопожатия.

29 мая стало известно, что Верховная рада Украины проголосовала за введение санкций против Ирана на 50 лет.

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