Украинский пауэрлифтер отказался пожать руку спортсмену из Ирана

Украинский пауэрлифтер Иван Чупринко отказался пожать руку иранскому спортсмену во время награждения на чемпионате мира по жиму лежа в южноафриканском городе Сан Сити. Об этом сообщает Sport24.

© Газета.Ru

На соревнованиях украинец стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 74 кг, установив также новый мировой рекорд — 300,5 кг. Во время церемонии награждения иранец Амиру Месфорушу, занявший третье место место, дважды протягивал руку Чупринко, но украинец отказался от рукопожатия.